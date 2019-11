Reggio Calabria: l’Istituto Catanoso-De Gasperi partecipa alla 6ª edizione di “Libriamoci- Giornate di lettura nelle scuole”

17 Novembre 2019 22:38

Reggio Calabria: l’Istituto reggino ha analizzato, nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado “De Gasperi”, il ruolo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici e l’importanza di leggere i giornali, nuclei tematici della sesta edizione

“Il mondo deve essere scosso dalle fondamenta perché l’umanità sappia quello che sta accadendo» scrive Johnatan Safran Foer. Un monito scandito dall’Istituto comprensivo “Catanoso – De Gasperi” con “Ospiti del pianeta” e “La nostra voce fa la differenza”, attività realizzate, lo scorso 15 novembre, per “Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole”, iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura del MiBACT e dalla Direzione Generale per lo Studente del MIUR. L’Istituto reggino ha analizzato, nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado “De Gasperi”, il ruolo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici e l’importanza di leggere i giornali, nuclei tematici della sesta edizione. “Quest’iniziativa ci serve per veicolare messaggi positivi, come la libertà e l’abilità di coscienza critica che si possono ottenere con la lettura – sottolinea il Dirigente scolastico, Professoressa Sonia Barberi – La conoscenza ci fa vedere con occhi diversi e ci fa volare in alto». Consapevolezza acquisita dagli alunni con la lettura animata di brani tratti da “Possiamo salvare il mondo prima di cena” di Johnatan Safran Foer, “La nostra casa è in fiamme”di Greta Thunberg e “Storia di una gabbianella e il gatto che le insegnò a volare”di Luis Sepulveda, declamato in spagnolo. Riflessione corale evidenziata dalle note dell’ensemble di arpe dell’Istituto, guidato dalla Professoressa Maria Cristina Caridi con il Canone di Pachelbel e una melodia bretone e dai flautisti, diretti dalla docente Teresa Toscano, con The Lion sleeps e Robin Hood. Analisi impreziosita dalla voce narrante di Rosalia Salvatore, giornalista e lettrice ufficiale, inviata dalla segreteria organizzativa nazionale di Libriamoci. Il focus sul linguaggio giornalistico e la formula dell’intervista rovesciata, nella seconda parte, hanno consentito agli studenti di porre interrogativi ai giornalisti Consolato Minniti e Gabriella Lax, ospiti dell’evento. “Più sarete informati, meno sarete manipolabili – il consiglio di Minniti – il giornalismo è tutto ciò che il potere non vuole che si sappia”. Elogio alla lettura tessuto anche dagli altri plessi dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi”, con iniziative dedicate a Gianni Rodari e la disamina di “Greta e le altre”, in cui la vicenda dell’attivista svedese diviene paradigma per comprendere l’emergenza climatica.

