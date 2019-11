Reggio Calabria, incidente in Via Lia: coinvolte 4 auto [FOTO LIVE]

13 Novembre 2019 12:44

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato poco prima dello svincolo di Via Lia

Un incidente si è verificato pochi minuti fa a Reggio Calabria, sulla tangenziale in direzione nord poco prima dello svincolo di Via Lia. Nello scontro sono rimaste coinvolte 4 auto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Il traffico sta subendo parecchi disagi.

