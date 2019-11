Reggio Calabria, terribile incidente allo stadio Granillo: dottoressa sfonda cancello della Tribuna, corsa contro il tempo per Reggina-Potenza [FOTO]

3 Novembre 2019 11:00

Reggio Calabria, violentissimo impatto tra un’automobile e il cancello dello stadio Granillo: al volante c’era una dottoressa colpita da un colpo di sonno

Terribile incidente stradale stamattina a Reggio Calabria, in Via Erminio Bercarich, dove una dottoressa al volante, mentre rientrava dal turno notturno, ha avuto un colpo di sonno ed è andata a sbattere con grande violenza sul cancello dello stadio Granillo, sfondandone ad alta velocità una parte decisamente grande e pesante. L’incidente s’è verificato all’alba, intorno alle 6:30, e fortunatamente la dottoressa sta bene, ha riportato solo lievi ferite. La donna è stata identificata e dovrà provvedere, tramite l’assicurazione che regolarmente copre il suo mezzo per questo tipo di incidenti, a ripristinare quanto distrutto.

Intanto, però, tra tre giorni, Mercoledì sera, al Granillo si dovrà disputare Reggina-Potenza di Coppa Italia di serie C: per questo motivo l’assessore Zimbalatti ha già attivato il meccanismo d’urgenza per fare in modo di velocizzare i tempi ed evitare spiacevoli inconvenienti in un momento così importante per la stagione amaranto. La Reggina, infatti, che oggi pomeriggio in campionato affronterà proprio il Potenza in trasferta, Domenica prossima ospiterà al Granillo la Casertana per un’altra partita importante della stagione.

