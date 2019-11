Reggio Calabria, tangenziale paralizzata per un incidente sulla SS106, 5 auto coinvolte [FOTO LIVE]

11 Novembre 2019 16:52

Reggio Calabria: l’incidente è stato causato probabilmente dall’asfalto reso viscido dalla pioggia

Un incidente si è verificato pochi minuti fa sulla tangenziale a Reggio Calabria in direzione sud all’altezza del Mc’Drive sulla SS106. Nello scontro sono rimasti coinvolti 5 mezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia che sta ricostruendo la dinamica e il carroattrezzi. Il traffico è al momento paralizzato in tutta la zona in entrambi i sensi di marcia, la colonna di auto inizia dallo svincolo di Modena. L’impatto è stato causato probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

