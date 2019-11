Reggio Calabria, catastrofico incidente a Melito di Porto Salvo: 1 morto e 4 feriti, scenario da guerra. SS106 chiusa per ore [FOTO]

29 Novembre 2019 10:17

Reggio Calabria, terribile incidente sulla SS106 all’altezza di Melito di Porto Salvo: un morto

Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle 09:40 di stamattina sulla SS106 Reggio Calabria–Taranto, all’altezza di Melito di Porto Salvo, pochi chilometri a sud del capoluogo reggino (esattamente al chilometro 29,500). Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto, di cui due completamente distrutte in quello che sembra uno scenario da guerra. Il bilancio è di un morto: l’uomo è deceduto sul posto. Altre 4 persone sono rimaste ferite.

Il luogo dell’incidente sembra quello di un campo di battaglia: sul posto sono intervenute 4 ambulanze, con il supporto dei Vigili del Fuoco e della Polizia.

La SS106 è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia fino alle ore 13:19, con pesantissimi ripercussioni alla circolazione. Il traffico è stato deviato in direzione Reggio Calabria presso l’uscita di Roghudi e in direzione Taranto presso l’uscita di Annà. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, Forze dell’Ordine e del 118 per la gestione del traffico e per ripristinare la transitabilità.

Da notizie frammentate raccolte sul posto, l’incidente si sarebbe verificato a seguito di una carambola che ha visto coinvolte tre autovetture una delle quali ha sbattuto contro una vettura che proveniva nella corsia opposta. A bordo della Peugeot, viaggiavano quattro persone, alla guida vi era una ragazza, accanto il papà e nei sedili posteriori la mamma e un altro passeggero. Il papà è deceduto sul posto, vani i tentativi del personale medico del 118 per strapparlo alla morte, mentre la mamma è stata trasportata in ospedale. Illesi la ragazza e l’altro passeggero. Tempestivi i soccorsi. Le autovetture coinvolte sarebbero oltre alla Peugeot che è stata distrutta, una Citroen e una BMW.

