Reggio Calabria: maxi tamponamento in galleria, coinvolte almeno 4 auto [FOTO LIVE]

11 Novembre 2019 12:29

Reggio Calabria: l’incidente si è verificato in direzione sud all’interno della galleria prima dello svincolo di Spirito Santo

Un incidente a catena si è verificato pochi minuti fa all’interno della galleria di Spirito Santo, sulla tangenziale di Reggio Calabria, nella carreggiata Sud. Nello scontro sono rimaste coinvolte almeno 4 auto, che si sono scontrate probabilmente a causa del repentino rallentamento incontrato in galleria, causato dal traffico dovuto al rifacimento delle strisce sulla carreggiata. I lavori, in corso da diverse settimane, stanno apportando il miglioramento del fondo stradale pur con gravi ripercussioni per gli automobilisti che da un lungo periodo devono sopportare code e rallentamenti.

