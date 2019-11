Reggio Calabria, terribile incidente ad Arangea: auto ribaltata, traffico paralizzato in mezza città [FOTO e VIDEO]

5 Novembre 2019 11:09

Reggio Calabria, grave incidente stradale pochi minuti fa in via Arangea: anziano alla guida ribalta la propria auto sul fianco, traffico paralizzato fin sulla tangenziale

Terribile incidente stradale questa mattina in via Arangea, nodo strategico della zona Sud di Reggio Calabria: una Opel con a bordo un anziano, si è ribaltata su un fianco e l’uomo è rimasto ferito per fortuna riportando solo qualche contusione. Soccorso dagli operatori del 118 a bordo di un’ambulanza, è stato trasportato in Ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che sono stati costretti a chiudere al transito la strada, con pesanti ripercussioni alla viabilità di tutta la zona Sud della città, dove il traffico è al momento letteralmente paralizzato, fin sulla tangenziale.

