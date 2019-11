Reggio Calabria, l’IH British School presenta l’Annual ELT Conference

14 Novembre 2019 10:56

Reggio Calabria, l’International House British School organizza una conferenza rivolta ai Docenti di Lingua Inglese

Come ogni anno, l’International House British School di Reggio Calabria, in collaborazione con Cambridge Assessment English e Cambridge University Press, organizza la conferenza rivolta ai Docenti di Lingua Inglese, diventata ormai un appuntamento atteso da tutto il settore e che quest’anno si terrà il 15 Novembre 2019.

Operando nel settore dell’educazione, crediamo fermamente nell’importanza della formazione e dello sviluppo continui per tutti noi, considerando il ruolo chiave come insegnanti che svolgiamo nel preparare i giovani studenti al loro futuro.

I due temi principali di quest’anno saranno: l’educazione positiva e gli esami Cambridge.

Siamo molto entusiasti di accogliere Simon Ward, esperto psicologo dell’educazione , che discuterà dell’importanza dell’uso della psicologia positiva per coinvolgere i giovani studenti e migliorare i loro risultati di apprendimento. Esaminerà varie applicazioni pratiche della psicologia positiva in classe che mirano ad influenzare il benessere emotivo, sociale e psicologico degli studenti. Continuando sul tema della positività in classe, Lucie Cotterill, Innovation Director dell ‘IHBS, durante il suo seminario, affronterà le strategie per gestire e motivare classi numerose di studenti di età compresa tra 5 e 11 anni.

Il resto della conferenza si concentrerà sugli esami Cambridge, diventati ormai un elemento imprescindibile nel percorso formativo degli studenti. Colin Wiliams (Cambridge Assessment English) descriverà il processo di produzione dei test, descrivendo l’intero processo dalla commissione alla produzione del test. Spiegherà le varie fasi e passaggi che precedono le prove dal vivo. Conosceremo quindi quanta ricerca e quanto lavoro ci sia dietro il paper d’esame che troviamo sul banco (o sul computer) dei nostri ragazzi. Sarah Ellis (Cambridge Assessment English) descriverà poi in dettaglio gli importanti cambiamenti che avverranno a partire da gennaio per quanto riguarda gli esami A2 Key/ Key for Schools e B1 Preliminary/ Preliminary for Schools e spiegherà agli insegnanti come possono preparare i loro studenti a questo nuovo formato. Come Platinum Centre, vogliamo assicurarci che tutti i docenti che preparano gli studenti agli Esami Cambridge dispongano delle informazioni necessarie per garantire agli stessi un esito positivo del test.

Nei momenti di pausa e relax del Coffee Break, si avrà la possibilità di visionare una “galleria di idee”: girovagando per alcuni stand si potrà infatti interagire con i Docenti dell’IH British School che presenteranno idee pratiche da utilizzare in aula con i propri ragazzi: un semplice coffe break si trasformerà in una stimolante occasione di dibattito e, perché no, luogo di nascita e creazione di nuove idee!

Maggiori informazioni ed il programma completo della Conferenza sono disponibili sul sito IH British School Reggio Calabria.

