6 Novembre 2019 10:56

Reggio Calabria: incontro presso la sede della Guardia Costiera per un bilancio del progetto “Ricomincio a gonfie vele” che ha visto la partecipazione di alcuni giovani ospiti della Comunità ministeriale del Dipartimento della Giustizia Minorile alla Barcolana di Trieste

La Lega Navale Italiana – sezione di Reggio Calabria, unitamente alla Direzione Marittima della Calabria e Basilicata Tirrenica, terrà una conferenza stampa, venerdì 8 novembre p.v., alle ore 11, nella sede della Guardia Costiera di Reggio Calabria (Piazzale Porto, 2) per un bilancio consuntivo del progetto “Ricomincio a gonfie vele”. Tale iniziativa ha visto la partecipazione di alcuni giovani ospiti della Comunità ministeriale del Dipartimento della Giustizia Minorile alla Barcolana di Trieste. All’incontro con gli operatori dell’informazione prenderanno parte il Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, Capitano di Vascello Antonio Ranieri e, per la Lega Navale Italiana, il presidente della sezione di Reggio Calabria, Arch. Sandro Dattilo ed il delegato regionale, Dott. Valerio Berti. Saranno presenti i ragazzi che hanno composto l’equipaggio dell’imbarcazione, confiscata alla criminalità organizzata e assegnata alla LNI, che ha risalito lo Jonio e l’Adriatico per partecipare alla prestigiosa regata nel capoluogo giuliano.

