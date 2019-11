Reggio Calabria, cede il suo “Gratta e Vinci” ad una donna per essere galante: la signora vince 10 mila euro, lui per poco non sviene [DETTAGLI]

8 Novembre 2019 14:01

Reggio Calabria, episodio tragi-comico stamattina presso la Ricevitoria Matchpoint Marcianò del corso Garibaldi

Prendi una donna particolarmente appariscente che entra nella ricevitoria. Un uomo che vuole fare il galante e le cede il posto. Lei vince 10.000 euro con il “Gratta e Vinci” che lui aveva già chiesto, e per poco non sviene. Non è una bizzarra regia di una commedia all’italiana, ma è in estrema sintesi ciò che è accaduto davvero stamattina poco dopo le 09:30 presso la nota Ricevitoria Matchpoint Marcianò del corso Garibaldi di Reggio Calabria.

Erano precisamente le 09:37 quando il cliente è entrato nella Ricevitoria e, nell’attesa che il personale si liberasse per servirlo, ha chiesto con convinzione: “appena finite mi date quell’ultimo biglietto del ‘Mega Miliardario’ da 10?”. Ma non appena il personale si è liberato e si è avvicinato al cliente per servirlo, nel frattempo l’uomo aveva deciso di cedere il suo posto ad una signora che era appena entrata e attendeva il suo turno in fila. La donna, che durante l’attesa era stata evidentemente attratta anch’essa dall’ultimo biglietto esposto proprio di fronte, lo ha scelto e dopo averlo acquistato e grattato ha scoperto di avere centrato il “Numero Jolly” che nel Mega Miliardario moltiplica per 10 il premio corrispondente, scoprendo con enorme stupore di aver vinto ben 10 mila euro (come possiamo vedere nelle foto del biglietto fortunato allegate a corredo dell’articolo).

Così l’uomo galante, incredulo, ha quasi accusato un malore.

La signora, per ringraziarlo, gli ha in ogni caso concesso un appuntamento. Ma dubitiamo che basterà per farlo riprendere dallo shock.

