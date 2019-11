Reggio Calabria, grande commozione ai funerali del “Segretario degli Uccelli” Sergio Tralongo: testimonianze d’affetto da tutt’Italia per il grande Naturalista reggino

22 Novembre 2019 14:33

Una grande folla di persone ha partecipato stamattina al Duomo di Reggio Calabria ai funerali di Sergio Tralongo, Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte scomparso improvvisamente e prematuramente all’alba di Mercoledì 20 Novembre

“In famiglia lo chiamavamo da 45 anni ‘Segretario degli Uccelli’, inizialmente per scherzo quando eravamo ragazzini perchè una mia cugina un giorno, quando eravamo adolescenti, è venuta a dirci “sapete che incarico hanno dato a Sergio? Come no. Ma che ne so. Presidente del Bosco, Segretario degli Uccelli, una cosa del genere”. E così abbiamo iniziato a scherzare con questo “Segretario degli Uccelli”, un nome simpatico che poi gli è rimasto addosso tutta la vita, perchè lui è sempre stato così amante della natura e degli animali. Ha fatto il lavoro che voleva fare da bambino, già a 7 anni guardava sempre il cielo e se andavamo in un sentiero di campagna da adolescenti, riusciva a dirmi quali animali erano passati in base alle impronte. Mai nella mia vita avrei pensato di trovarmi in una situazione simile, di spendere parole per lui che adesso non c’è più“. Con un messaggio struggente e molto toccante, il cugino ing. Saverio Spinelli è riuscito a strappare un affettuoso sorriso alle centinaia di persone che stamattina hanno partecipato al Duomo di Reggio Calabria ai funerali di Sergio Tralongo, grande naturalista reggino che dopo un’affermata carriera fuori dalla Calabria era riuscito a tornare nella sua terra e dal 3 agosto 2016 ricopriva l’incarico di Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte. Per l’occasione sono arrivati a Reggio numerosi rappresentanti del mondo scientifico e naturalistico da tutta la Calabria e non solo. Hanno partecipato ai funerali il Presidente del Parco Nazionale del Pollino, il Direttore del Parco della Sila, molti Sindaci dei comuni del Parco d’Aspromonte, i Carabinieri Forestali e tanti altri rappresentanti istituzionali da sempre legati al mondo scientifico e aspromontano come gli ex presidenti Bombino e Perna, il prof. Pasquale Amato, la prof.ssa Angela Misiano, Responsabile Scientifico del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, il Direttore del Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria Carmelo Malacrino e ovviamente il Presidente f.f. del Parco Nazionale d’Aspromonte Domenico Creazzo, che con un caloroso intervento ha ricordato Sergio nel momento più toccante del funerale, quando nessuno è riuscito a trattenere le lacrime per il ricordo freschissimo di una persona speciale.

Sergio è scomparso improvvisamente all’alba di Mercoledì a Reggio Calabria, nonostante fosse appena 58enne, in piena salute e attivissimo su numerosi fronti proprio Mercoledì doveva partecipare al Forum del Parco sulla Carta Europea del turismo sostenibile, a cui aveva lavorato molto. Lascia un ricordo eccezionale sia per le sue doti umane che per la sua straordinaria competenza professionale, da naturalista d’altri tempi e attento osservatore e studioso del mondo che ci circonda. Quel mondo per la cui tutela Sergio si batteva con tante attività che avevano coinvolto tutti gli attori sociali, culturali, istituzionali e scientifici del territorio reggino e che oggi, ancora increduli per una scomparsa che fa malissimo e che lascerà un vuoto enorme, l’hanno voluto salutare con l’affetto di sempre, per l’ultima volta, porgendo le più sentite condoglianze alla compagna Graziana e alla famiglia tutta.

Valuta questo articolo