Reggio Calabria, Sabato al Duomo i funerali di Nino Candido. Da oggi ad Alessandria la camera ardente per i 3 Vigili uccisi dall’esplosione [DETTAGLI]

7 Novembre 2019 13:00

Esplosione Alessandria, sabato i funerali di Nino Candido al Duomo

Si terranno domani, venerdi’ 8 novembre, alle ore 11, presso il Duomo di Alessandria i funerali dei tre vigili del fuoco morti due giorni fa a Quargnento nello scoppio di una cascina abbandonata. Si tratta di Antonio Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches. Il comune di Alessandria ha proclamato il lutto cittadino. La camera ardente, invece, verra’ allestita dal pomeriggio di oggi presso il comando provinciale dei vigili del fuoco. Lo comunica con una nota la prefettura di Alessandria.

I funerali di Nino Candido si svolgeranno sabato 9 novembre alle ore 14 presso nella Cattedrale di Reggio Calabria. La salma giungerà dalla città di Alessandria venerdì sera in via Spirito Santo.

Reggio Calabria, dichiarato il lutto cittadino per Venerdì 8 novembre

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha firmato l’ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino per domani venerdi 8 novembre 2019, in occasione delle esequie del giovane Vigile del Fuoco reggino Antonino Candido, rimasto ucciso nell’esplosione di una cascina insieme ai suoi colleghi Marco Triches e Matteo Gastaldo, che si terranno presso il Duomo di Alessandria alle ore 11.00.

Il Sindaco ha disposto l’esposizione delle bandiere di Palazzo San Giorgio a mezz’asta in segno di lutto, nonchè l’osservanza di un minuto di silenzio negli Uffici comunali alle ore 11.00, invitando le altre istituzioni cittadine, le organizzazioni pubbliche e private a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune.

Valuta questo articolo