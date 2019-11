Reggio Calabria, la fontana di Piazza Sant’Agostino è rotta e l’acqua si perde per strada: “l’amministrazione comunale non prende provvedimenti” [VIDEO]

6 Novembre 2019 17:31

Reggio Calabria, la fontana di Piazza Sant’Agostino è rotta e l’acqua si perde in strada: “il disservizio è stato segnalato il 5 luglio scorso ma nessuno è intervenuto”

Copiosa perdita di acqua a Piazza Sant’Agostino a Reggio Calabria per via di un rubinetto rotto di una fontana, come si evince dal video a corredo dell’articolo. Un lettore scrive: “l’amministrazione comunale non sta prendendo provvedimenti per riparare e sostituire un semplice rubinetto di pochi euro a fronte di uno spreco di acqua, il nostro bene più prezioso, di svariati metri cubi. La fontana in oggetto è già stata segnalata da me via PEC al sindaco ed al protocollo del comune il 5 luglio, ad oggi nessuno ha preso provvedimenti”.

Valuta questo articolo