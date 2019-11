Reggio Calabria: firmata questa mattina a Palazzo San Giorgio la convenzione tra il Comune e la Federazione Maestri del Lavoro d’Italia

7 Novembre 2019 13:19

Reggio Calabria: una formalità solenne apposta la firma del Sindaco Giuseppe Falcomatà e del Console Nicola Morabito, alla presenza dei Maestri del lavoro, per un rapporto novennale che oggi si rinnova per la terza volta

Firmata questa mattina a Palazzo Sam Giorgio la convenzione tra il Comune di Reggio Calabria e la Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, Consolato Metropolitano di Reggio Calabria. Una formalità solenne, apposta la firma del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, e del Console Nicola Morabito, alla presenza dei Maestri del lavoro, per un rapporto novennale che oggi si rinnova per la terza volta. Non poteva mancare, in apertura di cerimonia, un pensiero per Antonino Candido e per i vigili del fuoco che hanno perso la vita ad Alessandria, attraverso un sentito minuto di silenzio. Dopo una breve esposizione del conferimento della “Stella al merito del lavoro” e i ringraziamenti del Console Morabito al Sindaco Falcomatà, è lo stesso Sindaco a sottolineare l’importanza di un rapporto che esiste da ormai molti anni. “In questi anni – ha spiegato Falcomatà – non sono mancati il contributo, il confronto, il dialogo, tra l’amministrazione e la federazione, che hanno portato alla realizzazione di diverse iniziative positive per la città, come il San Giorgio d’oro. Importante l’intitolazione della piazza antistante all’Hitachi, simbolo del lavoro nella nostra città, dedicata ai maestri del lavoro, testimonianza della presenza storica dell’associazione a Reggio Calabria. Si formalizza, dunque, un rapporto che tra noi c’è sempre stato, un rapporto fatto di unione di intenti e impegno civico. La presenza delle associazioni e la sinergia con l’amministrazione sono fondamentali, innanzi tutto come stimolo alle attività portate avanti dalla politica, poi come suggerimento di percorsi volti al raggiungimento del benessere sociale, culturale ed economico e, spesso, l’attività delle associazioni è risultata preziosa dove le istituzioni non sono riuscite ad arrivare, in modo puntuale, alle esigenze dei cittadini. Il dialogo non può essere una scelta ma costituisce l’unica scelta possibile – ha concluso Falcomatà – per poter mettere in campo percorsi condivisi. Il sigillo su questo protocollo è il riconoscimento di questo importante rapporto” Per l’occasione, Mario Fragomeni, maestro di pasticceria, ha realizzato dei deliziosi dolcini a forma di stella, in pasta di mandorla, al gusto di bergamotto, con confettura di bergamotto. Un dolce dedicato che, da oggi in poi, rappresenterà il Consolato Metropolitano di Reggio Calabria.

