Reggio Calabria, ex Polveriera di Ciccarello: prosegue l’iter di bonifica, questa mattina effettuato un sopralluogo [FOTO]

15 Novembre 2019 13:11

Reggio Calabria, questa mattina sopralluogo all’ex Polveriera di Ciccarello: aggiornamento sulle attività di recupero dell’area

Sopralluogo questa mattina all’ex Polveriera di Ciccarello a Reggio Calabria per proseguire l’iter per la bonifica ed il recupero dell’area. Nel corso dell’incontro sono stati indicati al funzionario dell’ufficio urbanistica i punti trattati in occasione dell’ultima riunione. Si è riusciti, inoltre, ad accedere nell’area indicata come viabilità alternativa ma la strada era chiusa da cancelli metallici. Sono state altresì organizzate le modalità di smaltimento delle carcasse delle auto presenti sul luogo.

