Reggio Calabria, Vigili del Fuoco e Poliziotti feriti da esplosione nella notte. Il Prefetto: “tragedia sfiorata, potevano morire in tanti” [FOTO e VIDEO INTERVISTE]

Grande paura questa notte Reggio Calabria dove i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia hanno temuto di vivere una nuova Alessandria

Grande paura questa notte a Reggio Calabria a causa di un incendio determinato da un corto circuito in un’attività commerciale adibita a macelleria in via Santa Lucia al Torrente: sul posto sono prontamente intervenuti Vigili del Fuoco e agenti della Polizia che però durante l’intervento sono stati investiti da una violenta esplosione. Gli agenti hanno temuto di vivere una nuova Alessandria anche se fortunatamente le conseguenze sono state meno gravi rispetto all’esplosione di Quargnento. Gli 11 feriti, tra Vigili del Fuoco e agenti della Polizia, hanno riportato ustioni e contusioni, più e meno gravi in base alla vicinanza alla saracinesca, ma nessuno è in pericolo di vita.

Questa mattina in Prefettura il Prefetto Mariani ha voluto incontrare i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia feriti per omaggiarli. Il dott. Mariani, visibilmente emozionato, ha dichiarato: “è un fatto emotivamente coinvolgente. Questi sono i nostri uomini pronti a rischiare la vita per fare il proprio dovere. E’ stata una situazione analoga a quella di Alessandria, in questo caso però le prime indagini non sembrano evidenziare situazioni proprio analoghe a quelle. Questa mattina mi sono recato in ospedale a trovare i feriti, per fortuna le condizioni non sono molto preoccupati anche se chiaramente hanno dei giorni di prognosi ma è andata bene“, conclude.

Reggio Calabria, l’esplosione della notte

In via santa Lucia al Torrente un incendio di natura accidentale determinato da un corto circuito, ha interessato un’attività commerciale adibita a macelleria. Sul posto sono intervenuti un’autobotte dei Vigili del Fuoco e gli equipaggi di 3 volanti della Polizia, per mettere in sicurezza la zona e procedere ad eventuali evacuazioni delle unità abitative. Durante le attività praticate dai Vigili del Fuoco per estinguere l’incendio che si stava propagando all’interno del locale, utilizzando un motodisco, si è verificata una deflagrazione, che ha investito sia gli stessi Vigili del Fuoco che i 6 operatori delle Volanti. Hanno riportato tutti ustioni e contusioni, più e meno gravi in base alla vicinanza alla saracinesca, ma nessuno è in pericolo di vita, e non vi sono feriti tra i residenti. I Vigili del Fuoco colpiti dall’esplosione, sono stati trasportati in Ospedale ma curati e già dimessi con delle prognosi che vanno da 5 a 20 giorni, gli stessi Vigili del Fioco in mattinata dovranno ripresentarsi in ospedale per ulteriori accertamenti.

