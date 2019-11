Reggio Calabria, emergenza rifiuti: degrado e sporcizia in pieno centro, “dopo la pioggia è uno schifo ovunque” [FOTO]

26 Novembre 2019 12:52

La città di Reggio Calabria è sempre più sommersa da cumuli di rifiuti che non vengono raccolti da giorni e rimangono in strada alla mercè di animali randagi, piccioni, topi e blatte. In tutta la città, comprese le periferie, la spazzatura invade letteralmente le strade e dopo la forte pioggia dei giorni scorsi, i rifiuti sono sparsi nelle vie creando anche parecchi disagi alla circolazione. Le foto che vediamo a corredo dell’articolo sono state scattate in via Palombella e ritraggono l’abbandono totale e la sporcizia che invade le strade cittadine rendendo Reggio una vera e propria discarica all’aperto.