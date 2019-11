Reggio Calabria, emergenza rifiuti: il duro sfogo di un cittadino, “situazione vergognosa, siamo nel terzo mondo” [FOTO]

14 Novembre 2019 12:47

Reggio Calabria, il duro sfogo di un cittadino per la vergognosa situazione in cui versa la città per l’emergenza rifiuti

Un lettore di StrettoWeb e cittadino indignato di Reggio Calabria ci ha inviato una segnalazione con le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, per evidenziare la vergognosa situazione in cui versa la città a causa dell’emergenza rifiuti. Il lettore indignato afferma: “vergognosa la situazione in questa città, da terzo mondo……e si chiede pure il saldo della Tari…..e di cosa, di quale servizio… da cittadino di questa Città me ne vergogno…..rifiuti, strade distrutte…..sembra di essere in dei Ghetti,più che una Città che qualcuno si permette di dire Città Metropolitana…..ma forse chi non lo dice non capisce neanche il significato della parola Città e della parola metropolitana…..una vergogna….non ci sono parole, ma solo il rammarico di vivere in questa città, in cui si pagano solo tasse, senza avere alcun servizio, dai rifiuti, alle strade alla sanità e tant’altro….si parla di Terzo mondo….ebbene Reggio Calabria ad oggi si potrebbe cosi Definire……”.

