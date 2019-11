Reggio Calabria: Domenico Giannetta ha incontrato i membri della Commissione Straordinaria dell’Asp

Il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta ha incontrato la Commissione Straordinaria dell’Asp di Reggio Calabria nelle persone del prefetto Giovanni Meloni, il vice prefetto Carolina Ippolito, il direttore sanitario dell’Asp di Reggio Calabria Antonio Bray, presso la sede della direzione generale dell’Asp a Reggio Calabria. Sciolto il nodo sulla data dell’appuntamento, frutto di un equivoco tra le reciproche segreterie, l’incontro ha rappresentato un’occasione utile per intraprendere un percorso di interlocuzione sulle emergenze e criticità della sanità nell’area della città metropolitana. “Ringrazio la commissione straordinaria per la disponibilità dimostrata nel concordare futuri incontri sulle questioni in essere e che emergeranno”. “Come esplicitato nel corso dell’incontro – dichiara Giannetta – l’obiettivo è quello di costruire e rendere efficace un dialogo dove le esigenze dei cittadini e delle amministrazioni dello Stato convergano verso una direzione comune. Il ruolo politico, demandato dalle persone a rappresentarle, è anche quello di facilitare questi percorsi per accelerare i processi decisionali,in particolare sul tema della salute, che in Calabria è di assoluta priorità”.