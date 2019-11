Reggio Calabria: domenica il terzo incontro delle “Domeniche Agatensi” presso il sito archeologico di Motta Sant’Agata

1 Novembre 2019 22:36

Reggio Calabria: appuntamento da non perdere nel fine settimana con il terzo incontro delle “Domeniche Agatensi” ossia le passeggiate culturali e naturalistiche al sito archeologico di Motta Sant’Agata

Appuntamento da non perdere nel fine settimana con il terzo incontro delle “Domeniche Agatensi” ossia le passeggiate culturali e naturalistiche al sito archeologico di Motta Sant’Agata (Reggio Calabria), con la partecipazione di esperti, studiosi e associazioni per conoscere e approfondire inediti aspetti del nostro territorio. Nell’appuntamento di Domenica 13 ottobre p.v. si parlerà di: “La vendetta della Mantide”. Tra crimini e misfatti, le incredibili storie noir di donne santagatine, accadute nel corso dei secoli nella nostra Vallata, con le inedite ricerche dell’avvocato Fabrizio Casoria. Regine della casa, angeli del focolare, gentil sesso….ma non solo. Le donne Santagatine erano infatti pronte a trasformarsi in vere e proprie Amazzoni quando subivano torti e ingiustizie. Dallo studio di inediti documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, i racconti con luci ed ombre inaspettate, che demoliscono le immagini rassicuranti e gli stereotipi giunti sino ai nostri tempi, relativi all’universo femminile della nostra Vallata.

Appuntamento alle 16.30 a Piazza Arghelle a San Salvatore (RC). Tutti gli incontri sono organizzati dalla Pro Loco Reggio Calabria San Salvatore (associazione che ufficialmente ha in gestione il sito), con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia. Rientrano nelle attività di “salvaguardia, valorizzazione e promozione dei siti archeologici presenti sul territorio comunale”, così come previsto dall’accordo sottoscritto e formalizzato dalla Pro Loco lo scorso 2 luglio in seguito alla partecipazione al bando Pubblico indetto dal Comune di Reggio Calabria. Sarà un’occasione imperdibile per conoscere aspetti inediti e poco conosciuti, trascorrere delle ore all’aria aperta e a contatto con la natura. Inoltre partecipando alle iniziative si contribuirà attivamente al “Processo di Rinascita Culturale” attualmente in atto, beneficiando delle bellezze di un sito archeologico dalle innumerevoli potenzialità, ancora poco conosciuto e a pochi km dal centro cittadino. Per ulteriori informazioni si rimanda ai contatti dell’associazione: info: 347 8337830 – 348 0587339- 331 9052973

