Torna la #domenicalmuseo, ingresso gratuito al Museo Archeologico di Reggio Calabria. Tra i visitatori Gina Lollobrigida [FOTO]

3 Novembre 2019 15:20

Torna la #domenicalmuseo che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Entrata gratis anche al Museo Archeologico di Reggio Calabria

Si sta svolgendo oggi #domenicalmuseo, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Ha aderito all’iniziativa anche il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, tanti sono i visitatori che si sono recati al Museo della città dello Stretto. Tra i visitatori anche la nota attrice Gina Lollobrigida, come si evice dalla foto a corredo dell’articolo.

