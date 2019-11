Reggio Calabria: domani l’evento conclusivo di Fierce Woman

21 Novembre 2019 11:06

Ultimo appuntamento di Fierce Woman, in programma per domani, venerdì 22 novembre alle 22.30 da “Artemide, Birra e Vini D’autore” a Reggio Calabria

Era il 15 febbraio dello scorso anno quando è andato in scena il primo episodio del format artistico-culturale “Fierce Woman”, ideato e costruito da Laura Pizzimenti. Adesso, dopo un lungo excursus costituito da storie ed emozioni, tutte le protagonista di questo entusiasmante viaggio nel mondo dello spettacolo, dell’arte, della danza, del canto, della cucina ma anche della moda, dell’imprenditoria, della comunicazione e del sociale si riuniscono per l’ultimo appuntamento, in programma per domani, venerdì 22 novembre alle 22.30 da “Artemide, Birra e Vini D’autore, Corso Vittorio Emanuele a Reggio Calabria. Per l’ultimo episodio il nome non poteva essere che “The Network”: la “rete fra donne”, ma anche la rete con cui si catturano i tesori in mare. “Io ho catturato i miei tesori in questa prima stagione del mio progetto dedicato alle donne della Mia città” dice fiera Laura Pizzimenti. Per ogni appuntamento infatti, “condivisione” è stata la parola che ha unito tutte le donne protagoniste e che ha unito loro con il pubblico. Una condivisione di idee e ideali, di esperienze e desideri, di iniziative e di sogni. Ognuna di loro ha rappresentato un piccolo universo con mille sfaccettature, ma ognuna di loro ha anche rappresentato la voglia di emergere e far emergere la nostra città attraverso dedizione, professionalità, ambizione e intraprendenza.

“Questa rete, che era il vero obiettivo di questo mio progetto, ha aggiunto Pizzimenti, è diventata ufficialmente una nuova costellazione; i punti nella grafica della locandina non sono casuali. Ognuna di loro rappresenta una stella in ogni costellazione ed è per questo che ho coniato lo slogan #natasottoilsegnodifierce . Tutte le donne, sia per me che per Loredana Guinicelli sono un po’ “fierce”: quelle belle o meno belle, magre o meno magre, alte o meno alte, bionde, more, estroverse, introverse, audaci, timide, composte e compite o allegre e movimentate. Tutte sono nate sotto il segno di Fierce Woman! Tutte sono uniche e irripetibile e ognuna di loro, grazie al proprio talento, ha fatto, fa e farà la differenza in questa città ed è per questo- ha concluso- che anche io sono orgogliosa di aver collaborato e creato rete con loro e fra loro ed è per questo che le ripresento alla città per l’ultima volta”. Le stelle quindi sono pronte a brillare venerdì sera. Durante la serata, il cui ingresso è libero la selezione musicale è curata da Luigi Regolo. Mentre gli altri partner dell’evento sono Dario Caminiti make up artist, Gianni Scopelliti sesto sento hair stylist, Angela Panzera ufficio stampa, Loredana Guinicelli photography idee&grafica, Paola Redi architect comunicazione&grafica, Alfredo Muscatello photography reportage fotografico, Melania Mazzone photography, Visual show per il service e Artemide, Birra e vini d’autore new location.

Valuta questo articolo