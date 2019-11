Reggio Calabria, un cittadino esasperato: “io pago una TARI salatissima e hanno anche il coraggio di dirmi di tenere la spazzatura dentro casa?”

10 Novembre 2019 12:22

Reggio Calabria, il duro sfogo di un cittadino esasperato per il disservizio causato dalla raccolta differenziata

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una lettera in cui afferma indignato i disagi che i cittadini di Reggio Calabria sono costretti a vivere per il disservizio causato dalla raccolta differenziata. Ecco il testo integrale: “L‘AVR ci dice di non esporre per strada i mastelli poiché non sono in grado di svolgere il servizio. Le motivazioni non mi interessano perché io pago moltissimo e voglio usufruire del servizio. Che dobbiamo fare? Tenerci tuti i rifiuti maleodoranti in casa come trofeo di tale inqualificabile gestione? Il sindaco tace, e ciò non mi sorprende, ma mi chiedo e vi chiedo perché tacciono anche gli uffici della Prefettura, la Magistratura, l’Asl, le organizzazioni ambientali, le varie componenti delle forze armate che si interessano di ecologia ed ambiente? Mi auguro che il sindaco abbia il pudore di non chiedere il pagamento del saldo della tari stante il pessimo servizio reso. Dott. Antonio D’Amico”.

