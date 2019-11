Reggio Calabria, continua la disperata ricerca del pappagallo Iago: avvistato sul viale Calabria, la proprietaria non è ancora riuscita a recuperarlo – INFO UTILI

25 Novembre 2019 16:00

Reggio Calabria, il disperato appello di una famiglia di Villa San Giovanni che ha perso il tanto amato pappagallino

Lo scorso 16 Novembre avevamo pubblicato su StrettoWeb l’appello di una famiglia di Villa San Giovanni che ha perso un pappagallino e ci chiedeva aiuto per ritrovarlo. La famiglia continua disperata nelle ricerche e ci ha inviato una lettera che pubblichiamo: “Gentile redazione di Stretto Web, Vi ringrazio per l’articolo che lo scorso sabato avete dedicato al nostro pappagallino. È passata più di una settimana da quando Iago è volato via dalla finestra e piano piano, nonostante io abbia continuato a cercalo ininterrottamente e a diffondere la notizia con ogni mezzo a mia disposizione, mi stavo arrendendo all’idea di non vederlo mai più. Idea che mi fa disperare in quanto non mi sento pronta a dirgli addio e perderlo in questo modo è stato un vero trauma. Inaspettatamente, stamattina ho ricevuto la prima e unica segnalazione di avvistamento: Iago è stato visto sin cima ad un pino in una traversa sul Viale Calabria a Reggio Calabria nei pressi di Giocart intorno alle ore 9.00 del 23/11. Subito mi sono precipitata sul luogo, ma lui era già volato via. Ho cercato in lungo e largo per ore nonostante, come tanti sapranno, in quella zona ci sono tantissi alberi; purtroppo anche stavolta le mie ricerche non sono andate a buon fine. Vi chiedo di annunciare questo avvistamento, così che tutti coloro che abitano nei dintorni possano prestare attenzione. Non immaginavo che Iago potesse avere tanta forza e coraggio per volare fino a Reggio, procurarsi il cibo e continuare a cantare gioioso. Questo mi conforta perché vuol dire che sta bene e se la sta cavando a dispetto dei pericoli, ma il mio desiderio è di ricongiungermi a lui. Se doveste vederlo, catturarlo… non esitate a chiamarci a qualsiasi orario del giorno e della notte. Noi siamo disposti a tutto per il nostro pappagallino. Grazie di cuore Fiorella Angelone”.

Valuta questo articolo