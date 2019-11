Reggio Calabria diventa una discarica a cielo aperto: cumuli di rifiuti, gli animali randagi fanno festa e invadono la città [FOTO]

11 Novembre 2019 13:07

Reggio Calabria: le immagini dei rifiuti abbandonati a Ciccarello

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria continua e peggiora ogni giorno sempre di più. Tutte le zone della città sono invase da rifiuti abbandonati e in alcune zone è da una settimana intera che non vengono svuotati i mastelli della raccolta differenziata. Così cumuli di rifiuti si ammassano clamorosamente in ogni portone. I cittadini sono costretti a vivere fuori dalle proprie abitazioni con mini discariche di tutti i rifiuti che da ormai una settimana giacciono inermi. La gente, comprensibilmente infuriata, lamenta i disagi che è costretta a vivere nonostante il pagamento di una TARI salatissima. Tanti animali randagi, di piccole e grandi dimensioni, stanno invadendo la città attratti dall’olezzo della spazzatura. Le foto a corredo dell’articolo sono state scattate questa mattina a Ciccarello in una delle tante zone diventate discarica.

