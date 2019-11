Reggio Calabria, altro che Diga del Menta: il Comune è moroso e la Sorical lo inserisce in “black list”, verso il razionamento idrico

27 Novembre 2019 12:11

Reggio Calabria, pessime notizie per l’approvvigionamento idrico: la Sorical ha messo il Comune in “black list” perchè moroso e ha intenzione di razionare l’acqua

L’inserimento del Comune di Reggio Calabria in una lista nera a causa delle morosità idriche, potrebbe costare la riduzione del flusso dell’acqua e quindi una nuova grande “sete” per i cittadini già costretti a subire gravi disagi per il mancato approvvigionamento idrico a causa della rete comunale zeppa di falle e perdite. Adesso la tegola della Sorical che ha inviato al Comune una Diffida ad adempiere ai pagamenti, con preavviso di riduzione del flusso idrico sulla città. La Sorical ha invitato il Comune a pagare entro 15 giorni dalla data di diffida. La Sorical ha intenzione di ridurrè l’erogazione idrica in città perchè il Comune è stato inadempiente al pagamento, con numerose fatture non pagate.

La Sorical è una società partecipata per il 53% dalla Regione Calabria alla quale è stata affidata la gestione degli schemi acquedottistici del territorio calabrese e questo significa che attraverso la gestione dei pozzi, delle condutture, degli impianti di potabilizzazione, delle dighe e di tutte le altre infrastrutture regionali, eroga la fornitura idropotabile ai Comuni ed agli Enti calabresi che, a loro volta, la distribuiscono agli utenti del proprio territorio.

Un incontro tra Comune e Sorical potrebbe scongiurare l’emergenza: è ciò che auspicano tutti i cittadini, che non vorrebbero certo neanche correre un simile rischio pur essendo ormai consapevoli di vivere in una città che di normale ha ben poco.

