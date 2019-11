3 Novembre 2019 14:51

Reggio Calabria: incuria sulla spiaggia della Via Marina, il degrado è causato dai materiali dei lidi rimasti abbandonati o smontati a metà

Situazione di incuria a Reggio Calabria sulla spiaggia della via Marina, sul “chilometro più bello d’Italia” secondo la definizione di Gabriele d’Annunzio. Il degrado sul noto litorale della città dello Stretto, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, è causato dai materiali dei lidi estivi rimasti abbandonati o smontati a metà oltre alla solita presenza di sporcizia. Inoltre, vi è la presenza di un palco non utilizzato e rimasto montato che rovina la visuale dell’Arena.

