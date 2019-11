Reggio Calabria: degrado ed incuria in via Fiume [FOTO]

27 Novembre 2019 22:12

Reggio Calabria: degrado ed incuria in via Fiume. Le piogge dei giorni scorsi non hanno fatto che peggiorare la situazione

“Ancora una volta, su segnalazione dei cittadini residenti nella centralissima Via Fiume di Reggio Calabria, ci troviamo di fronte un esempio di incuria e non curanza: la scalinata che si trova in fondo alla suddetta via, risulta ormai da tempo recintata, inaccessibile alla cittadinanza e priva di basamento”. E’ quanto afferma in una nota lo Sportello Consumatori di Reggio Calabria. “Le incessanti piogge dei giorni scorsi – prosegue la nota- non hanno fatto che peggiorare la situazione. Infatti sono molteplici e pericolosissime le “voragini” che si sono venute a creare. Auspichiamo che la situazione possa tornare al più presto alla normalità”, conclude la nota.

