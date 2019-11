Reggio Calabria: dal 22 novembre inizia il corso di “regia teatrale e cinematografica”

12 Novembre 2019 11:01

Dal 22 novembre a Reggio Calabria inizia il corso di “regia teatrale e cinematografica” con attori e registi nazionali

Nell’ambito dei corsi di formazione del progetto “New Theatre training”, promosso e realizzato dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” e sostenuto dal bando “Funder35 ¬- l’impresa culturale che cresce”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, sarà attivato dal 22 novembre un corso specialistico di regia teatrale e cinematografica. Il corso nasce dall’esigenza di offrire nuove opportunità di formazione ai giovani e ai professionisti calabresi nelle discipline dell’arte e dello spettacolo, proponendo un percorso didattico che mira alla formazione di una figura polivalente legata alla direzione teatrale e cinematografica, che sia in grado di creare prodotti originali di cinema e teatro e di progetti culturali legati alla valorizzazione del territorio calabrese. Il corso affronta le diverse drammaturgie partendo da un’analisi dei vari stili e dall’esercizio di allestimento scenico e del set, per arrivare ad un confronto con i linguaggi teatrali, cinematografici e dell’arte visiva e digitale attraverso lo studio delle metodologie di creazione registica e di direzione degli attori. Un percorso specialistico di 50 ore, suddiviso in due moduli con appuntamenti mensili da novembre a marzo 2020 presso il cine – teatro Metropolitano DLF e la sala “Allegra Tribù” di Reggio Calabria. Le lezioni didattiche e le attività di laboratorio saranno tenute da noti attori e registi del panorama nazionale con qualificata esperienza nel settore della formazione per lo spettacolo.

Il corso avrà inizio il 22 novembre con il modulo dal titolo “Stili e pratiche di regia cinematografica” a cura dell’attore e regista Alessio Di Clemente, docente al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e di Milano. Si proseguirà il 10 e 11 gennaio con le lezioni del regista e attore Pier Maria Cecchini, conosciuto al grande pubblico per la sua presenza nei film commedia degli anni ’90 come “Abbronzatissimi” e “Abbronzatissimi 2 – Un Anno Dopo”. Il 14 e 15 febbraio, invece, si svolgeranno le lezioni del regista, drammaturgo e attore Augusto Zucchi, considerato fra i massimi studiosi del teatro di Carlo Goldoni e protagonista di vari film per Mediaset, Rai Due, documentari per Rai Tre. Concluderanno il corso gli appuntamenti del 21 – 22 marzo con il regista e attore teatrale Diego Ruiz, scrittore e interprete di numerose commedie di grande successo come “Il matrimonio può attendere”. Per partecipare al corso di “regia teatrale e cinematografica” è possibile iscriversi entro il 18 novembre 2019, inviando una e-mail o consultando la pagina facebook associazione calabria dietro le quinte o il sito del festival facce da bronzi.

