Reggio Calabria: cordoglio del Pri per la scomparsa di Sergio Tralongo

24 Novembre 2019 10:14

Il Cordoglio della Federazione Metropolitana di Reggio Calabria per la morte di Sergio Tralongo, Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte

La Federazione Metropolitana di Reggio Calabria del Partito Repubblicano Italiano esprime cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Sergio Tralongo, direttore del Geo-Parco Nazionale dell’Aspromonte, i cui funerali si sono svolti venerdì scorso al Duomo di Reggio Calabria.

“In un momento in cui il Parco vive nella sua presidenza una reggenza, la vitalità dell’Ente è stata garantita dall’altissima qualità dei propri funzionari, i quali in termini tecnici, scientifici ed umani rappresentano una delle migliori eccellenze del nostro panorama e tutto ciò era bene raffigurato nella figura del direttore Sergio Tralongo – commenta Francesco Ventura, Commissione Territorio del PRI – Egli ha saputo ben imprimere una utopia futuribile di un dialogo inclusivo permanente fondato su crescita sostenibile collettiva e partecipata, riuscendo a coagulare attorno ad un’idea staff, istituzioni e comunità locali, associazionismo ed intelligenze. A buon ragione l’Aspromonte piange il proprio Direttore di cui avrà il dovere di tramandarne l’eredità”.

La notizia di tali eventi repentini ha toccato profondamente le coscienze calabresi, al cui lutto si è unito in casa d’Edera anche l’ex Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Francesco Nucara, deputato al Parlamento nella XVI legislatura, il coordinatore metropolitano Carmelo Palmisano ed il segretario della sezione reggina Demetrio Giordano.

