Reggio Calabria: venerdì convocato il Consiglio Metropolitano

27 Novembre 2019 12:09

Convocato, dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. L’Assise si riunirà Venerdì 29 Novembre, alle ore 9.00, in prima convocazione, e alle 10.30 in seconda convocazione, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Corrado Alvaro (Piazza Italia – Reggio Calabria) per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

Proposta n. 116 del 08/11/2019 – Approvazione dei verbali di I^ e II^ convocazione del Consiglio Metropolitano del 15 ottobre 2019;

Proposta n. 124 del 21.11.2019 -Approvazione verbale seduta di II^ convocazione del Consiglio Metropolitano del 4 novembre 2019.

Proposta n.117 del 08.11.2019 – Ratifica della Delibera del Sindaco Metropolitano n. 105 del 22/10/2019, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 175, c. 4 del D. Lgs n. 267/2000”.

Proposta n. 123 del 19.11.2019 – Ratifica della delibera del Sindaco Metropolitano n. 127/2019, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, c. 4 del d.lgs n. 267/2000 – Adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 ai limiti di cui al D.L. 78/2010”.

Proposta n. 111 del 30.10.2019 – Applicazione di quote di avanzo vincolato 2018 al bilancio di previsione 2019-2021 – Somme da destinare ad interventi urgenti ed improcrastinabili afferenti compiti istituzionali di competenza del Settore 12 Edilizia.

Proposta n. 121 del 15.11.2019- Applicazione quota parte di avanzo vincolato 2018 al Bilancio di previsione 2019.2021. Somme da destinare ad interventi di difesa del suolo e sistemazione fiumare nel territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Proposta n. 118 del 11.11.2019- Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera e) e del D.LGS 267/2000 – Competenze professionali per avvocati patrocinatori dell’Ente.

