Reggio Calabria: venerdì nella sede di Confindustria si terrà il convegno dal titolo “Economia circolare, ambiente e futuro”

13 Novembre 2019 15:54

Reggio Calabria: venerdì 15 novembre alle ore 9,30 nella sede di Confindustria si terrà il convegno dal titolo “Economia circolare, ambiente e futuro” – Sfide culturali e imprenditoriali per lo sviluppo sostenibile

Venerdì 15 novembre alle ore 9,30, nella sede di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), si terrà il convegno dal titolo “Economia circolare, ambiente e futuro” – Sfide culturali e imprenditoriali per lo sviluppo sostenibile. L’iniziativa, promossa dalla sezione Energia, Chimica e Ambiente della stessa associazione degli Industriali reggini presieduta da Girolamo Guerrisi, consentirà di mettere a fuoco attraverso il qualificato contributo dei relatori le opportunità economiche connesse al ciclo dei rifiuti, verso la creazione di un’economia circolare e le prospettive legate allo sviluppo sostenibile in Calabria.

Dopo i saluti istituzionali di Domenico Vecchio, Presidente Confindustria Reggio Calabria; Umberto Barreca Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria RC; Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria e Nicola Irto, Presidente Consiglio regionale della Calabria, l’evento entrerà nel vivo con l’introduzione di Girolamo Guerrisi, Presidente sezione Ambiente Confindustria Reggio Calabria.

Interverranno al dibattito Francesco Amore, responsabile raccolta Corepla; Carmelo Basile, presidente Fattoria della Piana; Antonio Cassalia, Responsabile ricerca e sviluppo Ecopiana; Francesco Sicilia Direttore Generale Unirima; Orsola Reillo, Dirigente generale Dipartimento Ambiente Regione; Antonio Augruso, Dirigente settore Rifiuti Dipartimento Ambiente Regione Calabria; Crescenzo Pellegrino, Presidente sezione Ambiente Unindustria Calabria – Calabra Maceri. Le conclusioni verranno affidate ad Antonella Rizzo, Assessore all’Ambiente Regione Calabria.

Valuta questo articolo