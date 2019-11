Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro il convegno dal titolo “Ti racconto l’Adozione”

22 Novembre 2019 09:16

“Ti racconto l’adozione”: convegno per il decimo anniversario della costituzione del gruppo genitori adottivi e aspiranti della Città di Reggio Calabria

L’Assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Anita Nucera, comunica che in occasione del decimo anniversario della costituzione del gruppo dei genitori adottivi e aspiranti, è stato organizzato un convegno dal titolo “Ti racconto l’Adozione” che si terrà oggi venerdì 22 novembre alle ore 16:30 nella Sala Perri di Palazzo Alvaro. Promotori di questo evento, accanto agli operatori del Settore, sono gli stessi componenti del gruppo, genitori adottivi e coppie in attesa di adozione, che vogliono, con parole nuove, parlare della loro scelta adottiva.

“Le famiglie che hanno adottato sono, nella nostra città, una realtà molto presente e numerosa – ha spiegato l’Assessore Nucera – testimoni di una grande sensibilità, di capacità e desiderio di accoglienza, nonché di forza nel portare avanti la scelta di costruire il proprio progetto familiare. Il percorso adottivo, fin dalla nascita del gruppo, è stato accompagnato dalla formazione permanente dei genitori, curata dagli operatori del Settore e da esperti esterni coinvolti su tematiche specifiche di propria competenza, per rendere i genitori stessi sempre più consapevoli del loro ruolo e più efficaci nelle loro scelte educative. La coppia che si rende disponibile all’adozione – dopo aver seguito il percorso di formazione/informazione per ottenere il decreto d’idoneità all’adozione- può entrare a far parte di un gruppo in cui , oltre ad ascoltare e poi condividere esperienze, può formarsi alla genitorialità, grazie anche all’aiuto di esperti e specialisti sui temi più diversi che riguardano la crescita dei bambini e delle famiglie. Questo gruppo, ad oggi, rappresenta, per il Settore Welfare una risorsa per le competenze e per il patrimonio di conoscenze ed esperienze di cui è portatore e che può comunicare all’esterno”.

Il convegno, dunque, sarà sia per i genitori adottivi, ma anche per ogni realtà familiare, un’occasione per confrontarsi, promuovere la conoscenza delle risorse che è possibile attivare come, appunto, la partecipazione al gruppo, e mettere a frutto le proprie esperienze, supportati anche dagli interventi che si alterneranno nel corso del convegno, illustrando le prospettive dei diversi attori istituzionali che operano nel campo dell’adozione, come il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria ed i Servizi, rappresentati dalla dott.ssa Maria Grazia Marcianò, coordinatrice dell’Equipe Adozioni ed Affidamenti del Comune che ha avviato e accompagnato negli anni il percorso del gruppo dei genitori.

Valuta questo articolo