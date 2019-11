Reggio Calabria, controlli a tappeto contro i venditori abusivi: sequestrate frutta, verdura e piante in vendita senza autorizzazioni [DETTAGLI]

29 Novembre 2019 11:47

Reggio Calabria, controlli della Polizia Locale sul commercio ambulante non autorizzato: emesse sanzioni per 5100 euro

Controlli straordinari contro l’occupazione abusiva del suolo pubblico ed il commercio ambulante non autorizzato. Nell’ambito di tre distinti servizi finalizzati al controllo del commercio ambulante ed alla tutela della lecita concorrenza, la Polizia Locale di Reggio Calabria, guidata dal Comandante Salvatore Zucco, in coordinamento con l’Assessore delegato Antonino Zimbalatti, ha messo a segno tre sequestri di merce.

In particolare presso il raccordo autostradale Cardinale Portanova, nei pressi del Grande Ospedale Metropolitano, sono state sequestrate quattro cassette di frutta e verdura, in via Cardinale Portanova, nei pressi della chiesa San Salvatore, è stato operato sequestro di quattro cassette di verdura. Sequestrate inoltre dodici piante in vendita operate a carico un altro soggetto nelle adiacenze di piazza Sant’Anna, preposto alla vendita senza delega. Complessivamente sono state emesse sanzioni amministrative per un totale di € 5100, due verbali amministrativi per occupazione suolo e uno per vendita senza delega.

La situazione sarà attenzionata nei prossimi giorni con maggiore frequenza al fine di evitare che gli illeciti possano essere reiterati. Le derrate alimentari in sequestro, atteso il buono stato di conservazione, sono state donate in beneficenza.

Valuta questo articolo