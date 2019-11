Reggio Calabria: controllati 6 esercizi commerciali e 20 veicoli, identificate 10 persone [DETTAGLI]

15 Novembre 2019 16:17

Reggio Calabria, vari controlli nei comuni di Sant’Eufemia d’Aspromonte e Bagnara Calabra

Nell’ambito dell’attività di controlli straordinari, disposti e coordinati dal Compartimento Polizia Stradale di Catanzaro, volti al contrasto degli illeciti amministrativi e penali nel settore specifico della vendita e commercializzazione di veicoli e attività connesse alla circolazione stradale, nella mattinata odierna personale della Polizia Stradale di Reggio Calabria e Catanzaro ha effettuato vari controlli nei comuni di Sant’Eufemia d’Aspromonte e Bagnara Calabra. Sono stati controllati 6 esercizi commerciali, identificate 10 persone e controllati 20 veicoli. Dalle risultanze dei controlli sono emerse alcune violazioni per le quali si è proceduto alla relativa attività contravvenzionale per la non corretta tenuta dei registri dello smaltimento rifiuti e sono in corso verifiche ed approfondimenti riguardanti una attività di compravendita di veicoli nuovi e usati.

