Reggio Calabria: lunedì la convocazione del Consiglio Comunale tra debiti fuori bilancio e l’approvazione del bilancio consolidato 2018

8 Novembre 2019 15:16

Reggio Calabria: lunedì la convocazione del Consiglio Comunale presso la sala adunanze di Palazzo San Giorgio

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 11 novembre alle ore 9,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2018; Ratifica delibera di giunta comunale n. 193 del 16 settembre 2019; Ratifica delibera di giunta comunale n. 211 del 30 settembre 2019; Approvazione schema di convenzione con la Regione Calabria per la realizzazione dell`intervento denominato “Reggio Calabria city-log”; Proposta di modifiche allo statuto della società Atam spa; Approvazione regolamento per la promozione dell’agricoltura sociale mediante filiera corta; Riconoscimento debiti fuori bilancio – sentenze esecutive notificate al comando pm nel mese di settembre 2018; Riconoscimento debiti fuori bilancio – sentenze esecutive notificate al comando pm nel mese di ottobre 2018; Riconoscimento debito fuori bilancio – sentenze esecutive notificate al comando pm nel mese di novembre 2018; Riconoscimento debiti fuori bilancio – sentenze esecutive notificate al comando pm nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019; Riconoscimento debiti fuori bilancio – sentenze esecutive notificate al comando pm nel mese di febbraio 2019; Riconoscimento debiti fuori bilancio – sentenze esecutive notificate al comando pm nel mese di marzo 2019; Riconoscimento debiti fuori bilancio – sentenze esecutive notificate al comando pm nel mese di aprile 2019; Riconoscimento debiti fuori bilancio – sentenze esecutive notificate al comando pm nel mese di maggio 2019; Debiti fuori bilancio da sentenza corte d`appello 94/2018 a favore di trapani lombardo e altri. Integrazione delibera c.c. 47 del 30.09.2019.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 13.11.2019 alle ore 9,00.

Valuta questo articolo