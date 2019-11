Reggio Calabria, il Comune chiede il pagamento della TARI: “è obbligatorio anche se non si riceve l’avviso a casa”. Intanto la città è sommersa dai rifiuti

13 Novembre 2019 11:13

Reggio Calabria, sul sito del Comune è stato pubblicato un avviso per sollecitare i cittadini a saldare la TARI 2019 nonostante la città sia sommersa dai rifiuti

Nonostante la città di Reggio Calabria sia completamente sommersa dai rifiuti che non vengono raccolti da settimane in diverse zone della città, il comune ha pubblicato un avviso per sollecitare i cittadini al pagamento del saldo della TARI 2019. Ecco cosa si legge sul sito del Comune:

“Il prossimo 30 novembre 2019 scade il termine per il pagamento del saldo della TARI 2019, tassa sui rifiuti urbani del comune di Reggio Calabria. Il contribuente è tenuto al versamento della TARI, anche se non riceve il relativo avviso di pagamento. Sul sito della Hermes Servizi Metropolitani srl www.hermesrc.it , è possibile procedere al calcolo di quanto dovuto e conoscere le relative modalità di pagamento.Il mancato pagamento entro il termine del 30 novembre equivale ad automatica messa in mora del contribuente, con conseguente applicazione della sanzione e degli interessi”.

