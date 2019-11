Reggio Calabria, nascono i “Comitati del Sindaco”: “volontari dichiaratamente a sostegno di Falcomatà per le prossime elezioni comunali”

29 Novembre 2019 10:36

A Reggio Calabria nascono i “Comitati del Sindaco”

Nascono a Reggio Calabria i Comitati del Sindaco. Diffusi in diversi quartieri della Città, i nuovi nuclei territoriali saranno animati da volontari che li presidieranno e vi organizzeranno momenti di incontro e di partecipazione civica. Uno strumento per colmare l’assenza dei livelli intermedi di confronto, le vecchie circoscrizioni, che in questi ha costituito un ostacolo ai processi di dialogo tra i cittadini ed il governo cittadino. I comitati, già dieci quelli attivati fino ad oggi in varie zone della città, avranno carattere politico, dichiaratamente a sostegno della continuità politico-amministrativa alla guida di Palazzo San Giorgio. Affiancando e sostenendo il ruolo dei centri territoriali di aggregazione dei partiti tradizionali, i Comitati saranno luoghi di incontro e di dialogo, uno strumento per consentire ai cittadini di informarsi sulle varie attività promosse dall’Amministrazione comunale in questi anni, a sostegno del percorso di rinascita che la Città ha intrapreso grazie al lavoro del Sindaco e della sua squadra di governo. I Comitati del Sindaco saranno un luogo di confronto e di elaborazione civica e politica, dove ogni cittadino potrà informarsi, avanzare proposte, idee, suggerimenti. Avranno delle sedi in tutti i quartieri della Città, a partire da quelli più periferici. Già nei prossimi giorni si terranno i primi incontri inaugurali ai quali tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

