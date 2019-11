21 Novembre 2019 17:09

Reggio Calabria: nuovi collettori fognari e pluviali in via Petrara: la Giunta approva il progetto esecutivo

Approvato dalla Giunta comunale di Reggio Calabria guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà il progetto esecutivo relativo a un intervento da 700mila euro d’importo per la realizzazione di nuovi collettori fognari e pluviali in via Petrara. L’opera, volta al riordino complessivo delle reti pluviali e fognarie per l’intera lunghezza di via Petrara, da incanalare le prime direttamente nel torrente Caserta e le seconde nel collettore fognario preesistente lungo via Petrara, sarà interamente finanziata a valere sul “decreto Reggio” e in particolare ex legge 388/00 2^ fase. Incardinato nella progettazione per il completamento delle opere fognarie cittadine, il progetto esecutivo varato già più di dieci anni fa, mandato in appalto e parzialmente realizzato da un’azienda edile successivamente colpita però da interdittiva antimafia. Il progetto è stato perciò aggiornato nella sua linea economica e adesso nuovamente approvato, nell’intento di pervenire a una tempestiva realizzazione. “L’intervento – pone in rilievo l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giovanni Muraca – farà in modo che nel torrente Caserta non sfoci più un misto indistinto d’acque meteoriche e liquami fognari e produrrà benefici effetti sulla qualità delle acque del litorale cittadino, a cominciare dalla zona del Lido comunale e dalle aree limitrofe, dalle quali sarebbero del tutto eliminati rischi di contaminazione dovuti a derivazioni anomale di collettamenti fognari e pluviali”.

