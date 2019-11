Reggio Calabria: a Cittanova convegno sulla “Vulnerabilità adolescenziale”

29 Novembre 2019 09:52

Reggio Calabria: a Cittanova presso il centro congressi “Giulio Cosentino”della BCC, i medici Cattolici della Diocesi Oppido M. Palmi sez. “San Giuseppe Moscati” , terranno un convegno rivolto soprattutto agli adolescenti sul tema: “Vulnerabilità adolescenziale: il cervello dipendente- identità e rapporti umani

L’adolescenza è un periodo di evoluzione e di grandi trasformazioni per i ragazzi e richiede una grande capacità di adattamento non solo per i ragazzi ma anche per i genitori. E’ una fase delicata e quindi una fase di grande vulnerabilità. In questa fase possono incunearsi fenomeni di dipendenza derivata dall’uso e abuso di sostanze ma anche le cosiddette dipendenze comportamentali che in alcuni individui possono assumere caratteristiche francamente disfunzionali., che possono provocare danni alla stessa stregua delle sostanze.

Relazioneranno

Il prof. Giovanni Biggio Neurofarmacologo dell’Università di Cagliari

Il Prof. Filippo Boscia Presidente nazionale dei Medici Cattolici Italiani

S.Em. Cardinale Edoardo Menichelli Assistente spirituale Nazionale dei Medici Cattolici Italiani

Saluterà i convenuti il Vescovo della Diocesi Mons. Francesco Milito.

Modereranno il convegno

Il dott. Roberto Zappone Presidente della sezione diocesana “San Giuseppe Moscati”

Don Giuseppe Acquaro Assistente spirituale della sezione diocesana “San Giuseppe Moscati”

