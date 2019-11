Reggio Calabria, città sommersa dai rifiuti. Nuovo clamoroso avviso AVR: “raccolta indifferenziato verso ulteriori blocchi, non esponete i mastelli”

13 Novembre 2019 18:14

Reggio Calabria, nuovo avviso alla cittadinanza da parte dell’AVR

L’AVR di Reggio Calabria ha pubblicato sul proprio profilo facebook un nuovo avviso alla cittadinanza su “possibili blocchi nella raccolta dei rifiuti indifferenziati nel territorio del Comune di Reggio Calabria”. “Si avvisa la cittadinanza che continuano a persistere criticità nel conferimento dei rifiuti INDIFFERENZIATI presso gli impianti a servizio del sistema regionale dei rifiuti. Pertanto, nostro malgrado, si potrebbero verificare dei blocchi nella programmata raccolta dei rifiuti, sia nelle zone interessate dal servizio stradale che porta a porta, nella giornata odierna e a seguire.

“INVITIAMO PERTANTO A NON ESPORRE I MASTELLI DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI fino a ripresa regolare degli impianti”.

“Si rassicura che questa azienda, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in campo tutte le più appropriate iniziative organizzative al fine di contenere i disagi a carico della popolazione. Si ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP”.

Valuta questo articolo