19 Novembre 2019 09:10

Reggio Calabria: si svolgerà oggi la cerimonia di intitolazione della Piazza dei Diritti dell’Infanzia all’intersezione di via Possidonea con via Fiorentino, adiacente Piazza Castello, di fronte l’Istituto Principe di Piemonte

Si svolgerà oggi alle ore 10:30 a Reggio Calabria la cerimonia di intitolazione della Piazza dei Diritti dell’Infanzia all’intersezione di via Possidonea con via Fiorentino, adiacente Piazza Castello, di fronte l’Istituto Principe di Piemonte. All’evento partecipano: il sindaco Falcomatà, Emanuele Mattia, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana, Maria Federico, presidente dell’Associazione “Centaurea Onlus”, Lavinia Zema, presidente del Rotaract Reggio Calabria Sud.

Valuta questo articolo