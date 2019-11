A Reggio Calabria l’evento finale della Carovana dello Sport Integrato: “oggi è un nuovo inizio per il Polo Regionale e ulteriori iniziative per la nuova legge regionale sullo sport”

22 Novembre 2019 14:13

Reggio Calabria, stamattina a Palazzo Campanella la conferenza finale del progetto CSEN “Carovana dello Sport Integrato”

Reggio Calabria – Si è tenuta questa mattina presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, la conferenza di chiusura del progetto Nazionale C.S.E.N. “Carovana dello Sport Integrato”, progetto-pilota e sperimentale ideato dall’Ufficio Progetti C.S.E.N., Centro Sportivo Educativo Nazionale, che ha lo scopo di offrire un nuovo strumento di interazione ed integrazione sociale. E’ stato un emozionante ed entusiasmante “viaggio-esperienza“, “un’occasione di incontro e di scambio, una lente attraverso cui guardare con occhi nuovi la realtà delle differenti abilità e delle differenze in genere, del volontariato e dello sport, e trasformare la visione stereotipata e negativa della disabilità in un’opportunità per tutti. Famiglie, Scuole, Istituzioni, Associazioni, Società civile“.

Nel corso dell’iniziativa, guidata magistralmente da Paola Caruso (Referente Regionale della Carovana dello Sport Integrato), sono intervenuti Andrea Bruni (Responsabile dell’Ufficio Progetti CSEN), il Sindaco Giuseppe Falcomatà, gli assessori Anna Nucera e Irene Calabrò e la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Calabria Cinzia Nava.

La conferenza è stata l’occasione per rivivere le emozioni di tutto il progetto della Carovana dello Sport Integrato, che 6000 chilometri precorsi, 4 Equipaggi in viaggio per l’Italia, 84 Atleti con e senza differenti abilità, 20 Comuni italiani e 20 Istituti scolastici coinvolti, 400 studenti impegnati in un percorso di alternanza scuola-lavoro, ha portato alla redazione della Carta dei Valori dello Sport Integrato, 500 Docenti, Educatori ed Operatori, 50 Enti ed Istituzioni locali e numerose Associazioni sportive e di promozione sociale e culturale operanti su tutto il territorio nazionale sono stati mobilitati ed hanno collaborato in tutta la penisola.

Grazie ai contributi video realizzati dagli studenti dell’I.T.T. Panella – Vallauri” di Reggio Calabria è stato presentato il book fotografico del viaggio dei 4 Equipaggi della Carovana, la proiezione del video report della tappa reggina della Carovana, ma soprattutto è stata l’occasione per testimoniare il nuovo inizio di una grande avventura progettuale nazionale per il 2020, e cioè il “Polo Regionale dello Sport Integrato”.

Proprio Paola Caruso ha, in conclusione dell’evento, spiegato i prossimi passi che daranno seguito a un progetto così nobile e fondamentale per il territorio reggino: “dopo il passaggio della Carovana dello Sport Integrato a Reggio Calabria – ha detto Paola Caruso – mi sono messa all’opera e ho fatto un esame autoptico dell’ancora vigente legge regionale sullo sport della Calabria, perchè l’obiettivo è quello di tutelare, affermare, riconoscere, di sostenere e di dare delle concrete opportunità non solo di tutela ma anche di sviluppo a questa pratica sportiva che credo ormai meriti di ricevere il riconoscimento della giusta dignità rispetto allo sport olimpico e paralimpico. Così nel maggio scorso ho presentato una proposta di legge che è stata raccolta dalla presidente Nava e da tutta la commissione e successivamente portata a conoscenza dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale. Ho più volte incontrato il presidente Irto, esprimendo il rammarico e la delusione di tutta la comunità perchè la proposta di legge regionale che è stata depositata ieri, non riuscirà a concludere l’iter legislativo. Ma andremo avanti e continuerò a proporre la proposta di legge regionale in materia di sport, affinchè ne possano beneficiare anche lo sport olimpico e paralimpico“.

Di seguito le interviste video:

Valuta questo articolo