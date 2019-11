Reggio Calabria: Carlo Tansi domani incontrerà i cittadini di Gerace

15 Novembre 2019 16:25

Reggio Calabria, domani sabato 16 novembre alle ore 16 a Gerace al ristorante “La Terrazza” Carlo Tansi, candidato governatore della Regione, incontrerà i cittadini ai quali presenterà il suo programma

Domani sabato 16 novembre alle ore 16 a Gerace al ristorante La Terrazza Carlo Tansi, candidato governatore della Regione Calabria, incontrerà i cittadini ai quali presenterà il suo programma. Si discuterà di diritti negati agli abitanti della Locride, di sicurezza e centri storici interni, di ambiente e salvaguardia del territorio e del mare. “Sono quei diritti elementari – dichiara Tansi – alla base di qualsiasi programma di sviluppo e senza i quali un territorio non può assicurare un futuro decoroso a nessuno”. Durante l’incontro interverranno anche l’architetto Lucia Saccà, l’avvocato Pino Mammoliti, il dott. Arturo Rocca e l’architetto Luigi Scaramuzzino. Sarà un momento importante, al quale il candidato invita i cittadini ad esserci, per ascoltare quanto ha da proporre per trasformare la Calabria.

