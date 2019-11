Reggio Calabria: presidio dei lavoratori Avr a Campo Calabro per lo “sblocco dei pagamenti”

6 Novembre 2019 10:02

Reggio Calabria: l’USB ha promosso un presidio fuori dai cancelli dell’AVR a Campo Calabro, per giovedì 7 novembre dalle ore 9.00, al fine di “sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche dei lavoratori di questa azienda che da mesi non vengono pagati”

L’USB ha promosso un presidio fuori dai cancelli dell’AVR, in Via Zona Industriale a Campo Calabro, per giovedì 7 novembre dalle ore 9.00, al fine di “sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche dei lavoratori di questa azienda che da mesi non vengono pagati. Ancor più grave è la situazione di quei lavoratori impiegati nel servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Villa San Giovanni, la cui ultima mensilità pagata risale al giugno scorso. Nella diatriba in corso tra Comune di Villa San Giovanni e AVR, quandanche fosse la società privata ad aver ragione, non vi è giustificazione alcuna in questa discriminazione di pagamenti tra i lavoratori che, anche se formalmente legati al servizio di un singolo territorio, vengono utilizzati comunque anche in altri ambiti”. USB è “un’organizzazione sindacale centrata sul protagonismo diretto dei lavoratori, uno strumento offerto nelle loro mani per fare Sindacato direttamente, senza delegare ad altri il proprio futuro, e in un periodo storico in cui i diritti sembrano essere diventati una prerogativa delle aziende, USB rilancia la battaglia per la riconquista di tutele, stipendi, dignità per quei lavoratori sempre più sfruttati. Giovedì 7 novembre sarà solo l’inizio”.

