Reggio Calabria porge l’ultimo saluto al Professore Petrolino, aperta la camera ardente al Teatro Cilea [FOTO]

25 Novembre 2019 11:11

Reggio Calabria, camera ardente presso il foyer del Teatro Cilea per l’ultimo saluto al professore Nicola Petrolino

Ancora una perdita importante a Reggio Calabria per la morte, dopo una lunga malattia, del professore Nicola Petrolino. Per porgere l’ultimo saluto al professore, è stata aperta questa mattina la camera ardente presso il foyer del Teatro Cilea in attesa della cerimonia conclusiva di questo pomeriggio alle 15:30 e della successiva cremazione a Messina.

Il prof. Nicola Petrolino, conosciuto in tutta Italia, era appassionato cultore di Cinema e ha animato per decenni il mondo dell’associazionismo culturale di Reggio. Il Cinema era la sua vita, e la sua missione era quella di trasmettere questa passione alle nuove generazioni. Da anni organizzava, nell’ambito della rassegna estiva di Catonateatro, il Festival del Cinema Mediterraneo “Verso Sud”.

