Reggio Calabria: rinvenuto un cadavere sulla spiaggia di Pellaro [DETTAGLI]

29 Novembre 2019 12:19

Reggio Calabria, l’uomo è morto per cause naturali

E’ stato rinvenuto questa mattina alle ore 9:30 circa sulla spiaggia di Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria, il cadavere di un uomo di circa 60 anni. Il soggetto è ancora in fase di identificazione, è di nazionalità italiana ed è morto per cause naturali.

Seguiranno aggiornamenti

