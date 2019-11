14 Novembre 2019 14:12

Reggio Calabria: dal 20 al 27 Settembre si terrà a Bovalino la Settimana dell’inclusione con la quale avrà inizio la campagna di sensibilizzazione #ilDirittoDiEssereBambini e #ilDirittoDiEssereDiversi

Dal 20 al 27 Settembre si terrà a Bovalino la Settimana dell’inclusione con la quale avrà inizio la campagna di sensibilizzazione #ilDirittoDiEssereBambini e #ilDirittoDiEssereDiversi fortemente voluta dal Garante per l’Infanzia e l’adolescenza Dott.ssa Francesca Racco e dal Garante per la Persona Disabile Dott.ssa Maria Rita Canova. Numerose le iniziative in programma organizzate in collaborazione con L’Amministrazione Comunale, con le Scuole e le associazioni del territorio. Si partirà mercoledì 20 Novembre, Giornata Mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, in cui peraltro quest’anno ricorre il 30° anniversario della Convenzione Onu sui diritti dei minori. Per l’occasione le Garanti Comunali faranno visita alle scuole del territorio per dialogare con bambini e ragazzi sui temi più importanti che li riguardano da vicino, partendo da un video stimolo realizzato dalla Compagnia Bubalina in collaborazione con l’associazione Auser “noi ci siamo”- Bovalino. Nel pomeriggio , dopo lo spettacolo teatrale “Un Paese in Famiglia”, ci si dedicherà al dialogo con le famiglie sulle difficoltà che oggi esse incontrano maggiormente. Il 21 Novembre è prevista la visita alla scuola di Bosco, per continuare l’opera di sensibilizzazione e attivare un proficuo dialogo con i bambini. Domenica 24 novembre, un momento ludico per le famiglie, che saranno impegnate a giocare insieme ai propri figli grazie alle attività organizzate dal gruppo giovanile parrocchiale. Sarà un momento di gioia, che farà certamente bene sia alla mente che al cuore. Giorno 25 Novembre, Giornata Internazionale contro la violenza di genere, si terrà il consueto appuntamento con gli alunni dell’istituto La Cava, che attiveranno nel pubblico presente intense emozioni e concrete riflessioni sulla sofferenza generata dalla violenza, seguirà un dibattito in cui gli ospiti si confronteranno sulle azioni concrete da mettere in campo per arginare il fenomeno. Pensando alla vicina Giornata Mondiale Della Disabilità, concluderemo la settimana dedicata all’inclusione con la presentazione del progetto LINK@UT , da parte dello stesso Fondatore Enrico Maria Fantaguzzi. A tutti i commercianti e imprenditori bovalinesi si proporrà una formazione specialistica all’accoglienza consapevole delle persone con autismo e delle loro famiglie con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti. Sarà una conclusione speranzosa di aprire le menti all’accettazione e al rispetto delle diverse esigenze di tutti.

