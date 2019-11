Reggio Calabria, Uiltemp e Cisl Fp: “il Sindaco di Bovalino ignora la normativa vigente che riguarda la stabilizzazione dei lavoratori contrattualizzati ex Lsu Lpu”

16 Novembre 2019 16:52

Reggio Calabria, Uiltemp e Cisl Fp: “il destino degli ex Lsu Lpu, continua a essere sempre più soggettivo e di libera interpretazione ,da parte di alcuni Sindaci e Segretari comunali”

“Il destino degli ex Lsu Lpu, continua a essere sempre più soggettivo e di libera interpretazione ,da parte di alcuni Sindaci e Segretari comunali, poiche’ in maniera del tutto superficiale affrontano la delicata questione del precariato”, questo è quanto dichiarano in una nota i Segretari Provinciali Stefano Princi e Vincenzo Sera. “La libera interpretazione, della normativa preposta al superamento del precariato, riguarda l’ Amministrazione comunale di Bovalino guidata dal Sindaco Vincenzo Maesano – che avendo la possibilità, consentita dalla legge, di stabilizzare tutti i lavoratori contrattualizzati ex Lsu Lpu continua a far finta di non capire. Abbiamo ribadito al Sindaco – continuano Princi e Sera- qualche giorno addietro in sede di confronto sindacale, sia la possibilità consentita dalla norma per la stabilizzazione che dell’opportunità, rivolta a tutti gli Enti, messa a disposizione da parte della regione Calabria e del Ministero del Lavoro , che prevede la concessione di un contributo straordinario,con scadenza il prossimo 30 novembre,di circa €13.000,00 annui per ogni lavoratore stabilizzato fino a quiescenza, . Ma nonostante le favorevoli condizioni -concludono i dirigenti sindacali –non riusciamo a comprendere i veri motivi che inducono l’Amministrazione Comunale a non stabilizzare i propri lavoratori ex Lsu Lpu”.

Valuta questo articolo