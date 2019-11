Reggio Calabria: a Bovalino la cerimonia di consegna degli immobili confiscati alla criminalità

30 Novembre 2019 13:48

Bovalino (Reggio Calabria): gli immobili confiscati alla criminalità saranno adibiti a nuove sedi della Biblioteca Comunale e del Centro dell’impiego

A Bovalino (Reggio Calabria) il prossimo 4 dicembre sarà un giorno di festa. Verranno riconsegnati alla comunità gli immobili confiscati alla criminalità organizzata situati in Via Francesco Calfapetra piano terra e secondo piano. I locali saranno adibiti a nuove sedi della Biblioteca Comunale “Mario La Cava” e del Centro per l’Impiego.

L’ex edificio scolastico di Bovalino Superiore verrà adibito a nuova sede del Sistema Bibliotecario Territoriale Ionico.

Tali servizi pubblici territoriali erano situati in immobili di proprietà di privati con consistente aggravio dî spese per l’Ente e, al fine di adeguarsi anche alle disposizioni della c.d. spending review ai sensi dell’art. 3 del DL. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, l’Amministrazione Comunale, dopo tanti anni dî inerzia, li ha trasferiti presso gli edifici di cui sopra. L’inaugurazione vuole trasmettere un messaggio di legalità intesa come coerente

comportamento civico. La manifestazione avrà luogo alle 17.00 presso gli immobili confiscati siti in Via Francesco Calfapetra.

Valuta questo articolo